Раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию. Об этом рассказали представители российской Ассоциации туроператоров на собственном сайте. Специалисты считают, что сроки возобновления международного маршрута для путешественников будут зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. Необходимо дождаться, когда страны снимут ограничения по передвижению, а правительства снимут запрет на авиасообщение.
Если вирус, как говорят медики, действительно чувствителен к ультрафиолету, уже в июле все пойдет резко на спад
заявили в АТОР
Российские туроператоры считают, что рассчитывать на возобновление поездок в Турцию путешественники смогут в августе или сентябре. В худшей ситуации срок может быть перенесен на октябрь. На восстановление массового въездного туризма повлияет полное исчезновение угрозы коронавируса.
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года.
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