В Госдуму внесут законопроект о конфискации авто у нарушителей

Владимир Жириновский направит инициативу в нижнюю палату парламента.

В Госдуму России внесут законопроект о конфискации автомобилей у нарушителей. Об этом в собственном Telegram-канале написал представитель ЛДПР Владимир Жириновский. Парламентарий напомнил подписчикам, что его движение уже предложила внедрить данный законопроект. В очередной раз политики попытаются продвинуть инициативу, позволяющую забирать транспортное средство у злостных нарушителей ПДД.

ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Напомним, что ранее в центре Москвы произошла авария с пострадавшим. Днем 1 апреля на Садовом кольце (напротив отеля Lotte Hotel) синяя "Ауди" вылетела на полосу встречного движения. После этого автомобилист столкнулся на проезжей части в четыре машины. За рулем одной из пострадавших машин находилась женщина, которую пришлось госпитализировать в реанимационное отделение. Предположительно, к ДТП имеет отношение известный блогер Эдвард Бил.

Эдвард Бил заявил о готовности оказать помощь потерпевшим в рамках дела о массовом ДТП.

Фото: Piter.tv