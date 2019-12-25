По словам депутата, это решит две российские проблемы.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправлять мигрантов в российские деревни. Такое мнение российский депутат высказал журналистам в эфире программы на радио "Комсомольская правда". Парламентарий заявил, что ссылкой рабочей силы в пустеющие населенные пункты можно решить две проблемы. В первую очередь это поможет увеличить численность населения, а во вторую - заполнить пустующие земли.

Таджики и узбеки — это земледельцы. А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами? Вот так должен быть государственный подход. Владимир Жириновский, депутат Госдумы РФ

Эксперт подчеркнул, что отечественным компаниям стоит в первую очередь брать на работу соотечественников. При этом фирмы, пользующиеся услугами трудовых мигрантов, по словам Жириновского, должны самостоятельно транспортировать иностранцев в места реализации проектов, а также обеспечивать их жильем и пропитанием, а после завершения проекта отправлять домой "на спецпоездах".

Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе.

Фото: YouTube/Радио Комсомольская Правда