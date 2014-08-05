Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам вооруженных сил Украины в Донбассе. Заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде".
Политик считает, что РФ в отношениях с Украиной должно занимать более жёсткую позицию. По его словам, в ближайшие недели будут провокации против самопровозглашённых республик в Донбассе.
А мы давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР
Он отметил, что такой шаг, скорее всего, повергнет в шок США и Европу, а "Джо Байден сойдёт с ума к вечеру".
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Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда
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