Трамп надеется, что Меган Маркл будет баллотироваться в президенты

Экс-глава Белого дома прокомментировал выступление Маркл у Опры Уинфри.

Бывший американский президент США Дональд Трамп надеется, что Меган Маркл будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом политик сообщил в интервью местному телеканалу Fox News. Гость эфира рассчитывает на то, что супруга принца Гарри решит избираться от демократической партии. Он подчеркнул, что виделся с британской королевой Елизаветой II и продолжает считать, что она - замечательный человек.

Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь ее поклонником. Дональд Трамп, экс-президент США

Сам Трамп уточнил, что примет окончательное решение о собственном возможном участии в выборах позже.

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Видео: YouTube / Fox News