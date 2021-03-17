Трамп надеется, что Меган Маркл будет баллотироваться в президенты

Бывший американский президент США Дональд Трамп надеется, что Меган Маркл будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом политик сообщил в интервью местному телеканалу Fox News. Гость эфира рассчитывает на то, что супруга принца Гарри решит избираться от демократической партии. Он подчеркнул, что виделся с британской королевой Елизаветой II и продолжает считать, что она - замечательный человек.
Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь ее поклонником.
Дональд Трамп, экс-президент США
Сам Трамп уточнил, что примет окончательное решение о собственном возможном участии в выборах позже.
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Видео: YouTube / Fox News
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