Пранкер допрошен полицией по делу об аварии в центре Москвы.

Блогер Эдвард Бил раскрыл причину аварии на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщили представители Telegram-канала Baza. Во время допроса блогер сообщил правоохранительным органам, что не справился с управлением, потому что увлекся "шашками" на проезжей части. Речь идет о резком перестроении из одного ряда в другой. Этот маневр считается опасным для водителей.

Пранкер уточнил, что сильно разогнался на машине, но контролировал процесс вождения. В СМИ полагают, что в какой-то момент блогер неправильно рассчитал траекторию движения транспортных средств. Бил пытался уйти от столкновения с другими машинами, для чего выкрутил руль. Это увело машины в сторону, она вылетела на встречную полосу движения.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Бил признал вину в ДТП. Его адвокат сообщил, что говорить о том, что его клиент признал вину, пока что рано. Блогер задержан на 48 часов. Пранкер готов оказывать помощь в расследовании обстоятельств аварии.

Напомним, что авария произошла 1 апреля около 11:40 по московскому времени при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. На встречную полосу движения выехал синий автомобиль "Ауди". В результате инцидента оказались повреждены четыре машины. В реанимации находится женщина, управлявшая Volkswagen.

Эдвард Бил заявил о готовности оказать помощь потерпевшим в рамках дела о массовом ДТП.

Видео: Telegram/LifeShot