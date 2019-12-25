В Госдепе США призвали Россию "убраться" с Ближнего Востока

Дэвид Шенкер напомнил о последствиях решений, которые принимают РФ и Китай.

В Госдепартаменте США призвали Россию "убраться" с Ближнего Востока. Об этом во время видеоконференции с журналистами в Вашингтоне рассказал помощник государственного секретаря Дэвид Шенкер. Чиновник объяснил, что Москва играет "деструктивную роль" в данном регионе.

На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока Дэвид Шенкер, помощник госсекретаря США

Эксперт заметил, что на данный момент между "великими державами ведется соперничество. По такими государствами Шенкер понимает США, Россию и Китая. Чиновник добавил, что в Америке не заставляют противников делать выбор, но надеются на то, что они понимают о грядущих для них последствиях.

Шенкер напомнил, что ранее администрация Барака Обамы "приветствовала приход РФ в Сирию". По мнению экс-президента Белого дома, поддержка Башара Асада позволила бы "затянуть русских в трясину" на Ближнем Востоке.

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