В Госдепе США поддержали минские соглашения

В ведомстве выступили в поддержку суверенитета Украины.

Представитель Госдепа США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают минские соглашения как основу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом информирует "РИА Новости".

В ведомстве подчеркнули, что США выступают за сохранение и поддержку суверенитету Украины. Представитель Госдепа заявил, что Россия должна выполнять условия минских соглашений, чтобы прекратить конфликт на юго-востоке Украины, который, как считают в ведомстве, спровоцировала РФ.

Мы продолжим использовать все возможности для участия США в дипломатических усилиях по (урегулированию) конфликта между Украиной и Россией. из сообщения представителя Госдепа

Также в ведомстве призвали Россию отказаться от ее якобы "непримиримой" позиции.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил пересмотреть условия минских соглашений, а также включить в нынешний состав "нормандской четверки" Соединенные Штаты Америки. В Кремле назвали такие заявления "тревожным сигналом".

Ранее Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Владимиром Путиным.

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