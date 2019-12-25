Россия предлагает Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе

Москва надеется на конструктивное обсуждение проектов решения по вопросам реализации Минских соглашений.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил ряду СМИ, что Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия в Украине. Чиновник заявил о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Киева и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Козак выразил надежду на конструктивное, открытое и честное обсуждение путей реализации Минских соглашений.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить ситуацию в регионе. В ответ российский президент заявил о готовности встретиться с украинским коллегой в Москве. При этом Путин отметил, что Киеву нужно провести встречу с представителями ДНР и ЛНР.

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