Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Владимиром Путиным

В настоящее время уточняются сроки и место встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся. Об этом он заявил во время своего выступления в Чернобыле, посвященному 35-й годовщине аварии на ЧАЭС.

По его словам, Путин также выразил желание провести встречу с ним. Зеленский отметил, что уже дал поручение связаться с администрацией президента РФ для уточнения сроков и места проведения саммита.

Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место или город, где мы можем встретиться. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, украинский лидер на прошлой недели записал видеоролик, в котором предложил своему российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже Путин ответил, что готов встретиться с ним в Москве в любое удобное для него время.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского об изменении минских соглашений.

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