Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся. Об этом он заявил во время своего выступления в Чернобыле, посвященному 35-й годовщине аварии на ЧАЭС.
По его словам, Путин также выразил желание провести встречу с ним. Зеленский отметил, что уже дал поручение связаться с администрацией президента РФ для уточнения сроков и места проведения саммита.
Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место или город, где мы можем встретиться.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, украинский лидер на прошлой недели записал видеоролик, в котором предложил своему российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже Путин ответил, что готов встретиться с ним в Москве в любое удобное для него время.
Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского об изменении минских соглашений.
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Чем сложнее ученик, тем безупречнее должен быть учитель!
Нужно быть открытыми к восприятию друг друга!
Есть правило: каждый раз немножко отодвигать «предел возможного»…
Основы нравственности лучше всего прививать — примером собственным!
Велика бывает сила добра!
Это и в любой работе, и в творчестве проявлено может быть! Это и в самых простых делах в повседневной жизни начинает ощущаться, когда человек Доброте позволяет сквозь себя протекать.
И, чем больше добра и мудрости в душе, тем ярче через неё проявляются законы Волшебства!
Установки жизненные.
Своим примером — всегда доброту показать можно!
Если такими эталонами становятся любовь, доброжелательность ко всем, заботливость, уважение — то потом эти свойства развиваются и у людей. Если же запечатлеваются эмоции и поведение противоположного полюса — то потом придётся очень долго Богу отучать такие души — через их собственную боль.
Если же безнравственность стала нормой, когда извращённые нравственные нормы уже являются устоями общества... То личный пример поможет хотя бы тем, кто захочет стать героями духа!
Именно для того приходят на Землю Аватары — чтобы явить образцы столь чистые и прекрасные, что многие души устремляются к Ним с великой любовью, принимают Их советы, нравственные заповеди, следуют Их примеру во всём!
Душа, выросшая в окружении любви, не сможет деградировать!
Во-вторых, нужно стремиться к созданию, по возможности, именно коллективов людей с чистой и гармоничной средой для жизни и общения. Именно в такой среде можно задать душам прочные позитивные устои жизни, нравственности, взаимодействия с миром живой природы. Лесные школы — это возможность не дать погибнуть тем росткам добра, которым пока нужен непрестанный уход.
Помощь Бога приходит к тому, кто сам ищет, как помочь другим.
Все люди хотят получать — а нужно научить их, созидать!
С радостью в душе очень легко решать проблемы!
Каждый также может начать творить вокруг себя маленькое пространство любви. Это — так просто, что сможет каждый!
Психофизическое упражнение для эмоций любви:
Представим, как в груди пульсирует тёплое, пушистое, жёлтое солнышко. Самые ласковые его лучики направим друг другу! Пусть эти лучики обнимутся между собой.