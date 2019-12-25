В Германии заинтересованы в улучшении отношений с Россией

В МИД Германии заявили, что РФ должна создавать условия для улучшения отношений с Берлином.

В Германии заявили, что заинтересованы в улучшении отношений с Россией. С соответствующим заявлением выступил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. По словам чиновника, Москва должна создать условия для дальнейшего развития отношений с Берлином.

Мы, разумеется, заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Россией, но для этого Россия должна создать соответствующие условия Кристофер Бургер, официальный представитель МИД Германии

По словам чиновника, в последние годы международное сотрудничество между странами омрачено событиями, связанными с убийством гражданина Грузии в Берлине, хакерской атакой на Бундестаг и воссоединением Крыма с РФ. Недавно глава МИД ФРГ также призвал Россию внести ясность с инцидентом, произошедшим с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным.

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер напомнила, что канцлер Германии Ангела Меркель регулярно ведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает Москву одним из важнейших игроков в международной политике.

В прокуратуре Германии не сочли дело Навального "особым случаем".