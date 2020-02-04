В Германии представили аналог российской "Буханки"

Максимальная скорость электрокара составит 100 километров в час.

В Германии показали серийную версию бескапотного электрического внедорожника под названием Xbus. Его изготовила компания Electric Brands.

Внешне автомобиль напоминает УАЗ "Буханку". Анонсирован и представлен в электронном виде он был осенью прошлого года. Теперь общественности показали реальный внедорожник.

Автомобиль оснащен двигателями мощностью от 20 до 75 лошадиных сил. Емкость аккумулятора составляет от 10 до 30 киловатт-часов. Уточняется, что с минимальной батареей машина сможет проехать до 200 километров, а с "топовой" – 600 километров.

Максимальная скорость Xbus составит 100 километров в час.

Стоимость автомобиля "базовой" версии составит 1,5 миллиона рублей, самой дорогой – около трех миллионов рублей.

Согласно данным компании, у клиентов в скором времени появится возможность заполучить лайт-версию данного автомобиля, который предназначен для езды по ровным дорогам.

Ранее американский президент Джо Байден пообещал, что США обгонят Китай на рынке электромобилей.

Видео: Youtube/TTMtv