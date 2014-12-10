Байден: США обгонят Китай на рынке электромобилей

Президент США посетил завод Ford в Дирборне.

Американский президент Джо Байден пообещал, что США обгонят Китай на рынке электромобилей. Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления на на сборочном заводе предприятия Ford в Дирборне штата Мичиган. Политик рассказал зрителям о планах потеснить Пекин в данной отрасли производства.

Будущее автомобилестроительной промышленности за электромобилями. Назад дороги нет. И вопрос состоит в том, будем ли мы лидировать или же окажемся отстающими в этой гонке в будущее. ни думают, что они выиграют. Джо Байден, президент США

При этом Байден не отрицает того, что сейчас в вопросе изготовления электромобилей ведет Китай. Президент США заявил, что не будет себя обманывать, так как это просто факт. Однако он напомнил, что ранее в гонке лидировал Вашингтон, так как власти инвестировали в развитие технологии электрокаров больше, чем любое другое государство в мире. На данный момент самый быстрорастущий рынок электромобилей находится в КНР. Глава Белого дома пообещал, что США не отдадут победу Китаю.

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Фото: Белый дом