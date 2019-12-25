В Германии отказали "Северному потоку-2" в выходе из-под Газовой директивы ЕС

Об этом заявляется в ответе Федерального сетевого агентства ФРГ.

Стало известно, что немецкие власти отказали строителям газопровода "Северный поток-2" в выходе из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Как стало известно 1 мая из материала газеты Handelsblatt, Федеральное сетевое агентство указывает на то, что компания-строитель Nord Stream 2 AG недостаточно выполняло закон об энергетическом хозяйстве ФРГ для последующего освобождения от норм закона.

Регулятор сообщил СМИ, что сторонам процесса нужно оповестить агентство о своей позиции до 8 мая, после чего будет объявлено окончательное решение.

Отметим, что согласно новым нормам директивы для выведения "Северного потока-2" необходимо завершить проект до мая 2019 года. Само возведение газопровода было остановлено из-за введенных санкций.

Ранее мы сообщали о том, что корабль "Академик Черский" сообщил о смене курса на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic. Экипаж до этого судна заявлял, что движется в направлении Находки. Нового пункта назначения газпромовское судно, способное достроить "Северный поток-2", должно достигнуть к первому мая.