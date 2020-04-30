Ранее судно направлялось в Находку.

Корабль "Академик Черский" сообщил о смене курса на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic. Ранее экипаж судна заявлял, что движется в направлении Находки. Нового пункта назначения газпромовское судно должно достигнуть к первому июля.

На данный момент "Академик Черский" движется через пролив Скагеррак. Он соединяет Северное море с Балтийским. Именно по дну Балтийского моря проходит недостроенный газопровод "Северный поток-2". Стоит отметить, что единственным российский кораблем, который может завершить проект является именно данный трубоукладчик.

Ранее проектом строительства занималась шведская компания Allseas. Она прекратила работы после угрозы со стороны США о введении против нее санкций. Экономические ограничения в отношении подрядчиков газопровода начали действовать с декабря 2019 года.

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.



Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов