Стали известны детали готовящихся санкций США против "Северного потока-2"

В сенате разочарованы неспособностью Трампа помешать реализации проекта.

США заложили санкции против газопровода "Северный поток-2" в бюджет страны на 2020 год. Издание Bloomberg раскрыла подробности предстоящих ограничений.

По информации СМИ, меры коснутся судов, причастных к строительству, а также руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визе, а также проводить транзакции с их собственностью в США.

Сенаторы требуют принять проект именно в этой редакции, поскольку разочаровались неспособностью Дональда Трампа помешать реализации газопроекту.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии и будет проходить через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. "Северный поток-2" планируется достроить в 2019 года.

Кроме США против строительства газопровода активно выступает Украина, которая пообещала найти способ заблокировать его. Она опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также ряда европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

Видео: YouTube / faz