Немецкий политик рассказал, что от этого решения экономика Европы многое потеряет.

В Германии оценили последствия отключения России от SWIFT. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил местный депутат из политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. Специалист уверен, что отключение Москвы от международной платежной системы принесет вред европейской экономике.

Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг. Тино Крупалла, немецкий депутат

Напомним, что российские специалисты разработали собственную систему передачи финансовых сообщений. В ФРГ считают, что это говорит о том, что Москва находится в поиске новых путей развития государства. Тино Крупалла напомнил, что связь между странами должна строиться на диалоге, так как у ФРГ и РФ есть свои национальные интересы.

В SWIFT исключают отключение России от системы.

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