Кабмин РФ и ЦБ готовятся к попытке ограничения экономических возможностей для РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал предложение Запада отключить Россию от SWIFT. О реакции дипломатов спикер заявил во время пресс-конференции с коллегой из Португалии. Министр заметил, что ЕС и Запад уже не раз доказали, что не могут быть надежными партнерами для Москвы.

Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения. Наше правительство, Центробанк готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках торговой системы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что не раз Россия фиксировала ситуации, при которых заключенные договоренности не выполнялись. Ранее на заседании ЕАЭС страны обсуждали вопрос с более плотным использованием национальных валют в расчетах по сделкам. Также поднимался вопрос о переходе на те валюты, которые не зависят от курса американского доллара. В МИД РФ считают, что Вашингтон злоупотребляет своим положением на протяжении многих лет.

Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО.

Видео: МИД России