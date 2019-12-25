МИД: Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Дмитрий Биричевский рассказал о создании аналога международной банковской системы.

В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал глава департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский. При этом специалист заметил, что на данный момент речи об отключении страны от услуги, не идет. Однако из-за существования такой угрозы Москва начала разрабатывать собственную аналогичную систему, которая призвана служить альтернативой

Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость. Дмитрий Биричевский, представитель МИД

Напомним, что SWIFT представляет из себя международную межбанковскую систему передачи данных и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций. В СМИ регулярно стали появляться сообщения о том, что РФ может быть отключена от системы в качестве меры воздействия со стороны Запада.

SWIFT подтвердил Центробанку отсутствие рисков отключения России от системы.

Фото: Piter.tv