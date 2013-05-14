SWIFT подтвердил Центробанку отсутствие рисков отключения России от системы

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

ЦБ России не видит рисков отключения страны от SWIFT, но в случае реализации такого сценария на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) можно будет спокойно перевести внутрироссийский трафик. С таким заявлением выступила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Никаких рисков мы на данный момент не видим. Ольга Скоробогатова, первый зампред регулятора

Также Скоробогатова добавила, что у Центробанка есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT. Там подтвердили информацию о том, что все будет работать без проблем.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Ранее Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.

Фото: pixabya