Чиновник не стал раскрывать будущие шаги Вашингтона по санкциям РФ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT. Чиновник не ответил на вопрос киевского журналиста в эфире радиостанции "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом и внесена в соответствующий реестр) о том, готовит ли Вашингтон вариант исключения Москвы из данной системы.

Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что администрация Джо Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ. но если Москва продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, то Белый дом ответит на угрозу. Блинкен заметил, что Вашингтон не ищет конфликт и не заинтересован в его эскалации.

Эксперт: отключение SWIFT станет катализатором для разработки аналогов.

Фото: YouTube/U.S. Department of State