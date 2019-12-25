Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT. Чиновник не ответил на вопрос киевского журналиста в эфире радиостанции "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом и внесена в соответствующий реестр) о том, готовит ли Вашингтон вариант исключения Москвы из данной системы.
Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что администрация Джо Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ. но если Москва продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, то Белый дом ответит на угрозу. Блинкен заметил, что Вашингтон не ищет конфликт и не заинтересован в его эскалации.
Эксперт: отключение SWIFT станет катализатором для разработки аналогов.
Фото: YouTube/U.S. Department of State
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