В SWIFT исключают отключение России от системы

Банк России не видит рисков по отключению страны от системы.

Россию не собираются отключать от международной межбанковской системы SWIFT. Это никому не выгодно, отметил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов во время выступления в Госдуме.

Нас от SWIFT отключать не собираются. Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT. Роман Чернов, директор Россвифт

Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова также сказала, что регулятор пока не видит рисков подобных действий.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Ранее мы сообщали, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

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