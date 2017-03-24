В Германии назвали условие Киева по Крыму и "Северному потоку - 2" чушью

Депутат бундестага считает, что украинским властям безразлично население полуострова.

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал чушью предложение Киева "обменять" запуск газопровода "Северный поток - 2" на Крым. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, данное предложение, исходящее от украинских властей, не имеет коммерческого, правового, а также юридического и морального смысла. Гердт уверен, что Киев пытается угодить "заокеанским спонсорам".

Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам <…> Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм. Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии

Он отметил, Киеву нужна территория Крыма, а население украинским властям безразлично. По словам Гердта, на это хорошо указывает тот факт, что Украина отключила население полуострова от воды и электричества.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что условием запуска СП-2 должно быть "освобождение территорий" и "энергетическая безопасность страны".

Ранее на Украине предложили передать Киеву часть акций "Северного потока - 2". Главной целью этого является компенсация потерь страны от транзита газа через новый газопровод.

Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt