На Украине предложили передать Киеву часть акций «Северного потока — 2»

Из-за нового трубопровода страна потеряет часть прибыли за транзит через свою ГТС.

На Украине предложили передать Киеву часть акции компании-оператора "Северного-Потока - 2", чтобы компенсировать потери страны от транзита газа через новый трубопровод. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" сказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По словам политолога существует реальная вероятность того, что по истечению контракта по транзиту газа через Украину в 2024 году, Киев могут вынудить снизить цену на будущую транспортировку ресурса или вовсе отключить ГТС.

Давайте из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину субъектом или собственником "Северного потока — 2", дайте нам 5–7–10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки

Руслан Бортник

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с Вашингтоном о компенсации в случае запуска "Северного потока-2". По его словам, США готовы предложить Украине помощь, но не факт, что украинская сторона согласить с тем, что им предложат.

Видео: YouTube / 112 Украина

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