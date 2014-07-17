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Стала известна стоимость аренды квартиры Волочковой в Петербурге
Сегодня, 8:10
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Стала известна стоимость аренды квартиры Волочковой в Петербурге

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Четырехкомнатные апартаменты вблизи Русского музея имеют площадь 200 квадратных метров.

Огромная квартира в центре Северной столицы артистки России Анастасии Волочковой обойдется временным жильцам в 500 тысяч рублей за месяц. Но в стоимость не включена плата за коммунальные счета. Об этом сообщила балерина в своем аккаунте в Instagram. 

Апартаменты расположены в доме на Итальянской улице. Площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. Жилье находится на третьем этаже пятиэтажки.

Как отмечает составитель объявления, метро - в шаговой доступности. Понадобятся ли услуги петербургской подземки тому, кто арендует квартиру за полмиллиона, остается вопросом. 

Ранее на Piter.tv сообщили, сколько времени россияне копят на жилье. В некоторых российских регионах в среднем время накопления на покупку собственной квартиры увеличилось до десяти лет. 

Фото: Инстаграм / volochkova_art

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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