Стала известна стоимость аренды квартиры Волочковой в Петербурге

Четырехкомнатные апартаменты вблизи Русского музея имеют площадь 200 квадратных метров.

Огромная квартира в центре Северной столицы артистки России Анастасии Волочковой обойдется временным жильцам в 500 тысяч рублей за месяц. Но в стоимость не включена плата за коммунальные счета. Об этом сообщила балерина в своем аккаунте в Instagram.

Апартаменты расположены в доме на Итальянской улице. Площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. Жилье находится на третьем этаже пятиэтажки.

Как отмечает составитель объявления, метро - в шаговой доступности. Понадобятся ли услуги петербургской подземки тому, кто арендует квартиру за полмиллиона, остается вопросом.

Ранее на Piter.tv сообщили, сколько времени россияне копят на жилье. В некоторых российских регионах в среднем время накопления на покупку собственной квартиры увеличилось до десяти лет.

Фото: Инстаграм / volochkova_art