Эксперты рассказали, сколько времени россияне копят на квартиру

В среднем россияне на квартиру копят около девяти лет.

В материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) говорится, что в среднем россияне на квартиру копят около девяти лет. Годом ранее этот срок составлял восемь лет.

С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 года составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее, - говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что негативное влияние на доходы россиян оказала пандемия коронавируса, а также рост цен на жилье. Это и привело к тому, что возможности купить собственную квартиру у граждан снизились.

Причем в некоторых российских регионах в среднем время накопления на покупку собственной квартиры увеличилось до десяти лет.

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