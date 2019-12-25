В Петербурге цены на элитное жилье растут быстрее, чем в столице

Специалисты фиксируют рост цен в два раза больше, чем в Москве.

Консалтинговая группа SRG сообщила о разнице в росте цен на элитное жилье в Петербурге и Москве. По последним данным, с начала года в городе на Неве квартиры подорожали быстрее, чем в столице, передают РИА Новости.

Так, цены в Петербурге подорожали на 6,7%, а в Москве – на 3,2%. В то же время Москве многокомнатная квартира в среднем стоит 74 миллиона рублей, а в Северной столице – 25 миллионов. Дорожают также однокомнатные квартиры. С начала года в Петербурге они подорожали на 7,2%, в Москве – на 5,8%.

Цены на элитные двухкомнатные квартиры в Петербурге выросли почти на 6%, а на трехкомнатные – почти на 4%. С чем может быть связан такой резкий рост цен на элитную недвижимость, не уточняется.

Ранее мы писали, что в апреле спрос на апартаменты Петербурга вырос на 18%.

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