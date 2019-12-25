В апреле спрос на апартаменты Петербурга вырос на 18%

Также в первом квартале этого года на 19,07% вырос спрос на апартаменты по сравнению с прошлым кварталом в 2020 году.

В апреле спрос на апартаменты Петербурга вырос почти на 18% по сравнению с результатами прошлого месяца этого года. Об этом сообщили эксперты проекта Avenue Apart на Дыбенко в среду, 19 мая.

Также в первом квартале этого года на 19,07% вырос спрос на апартаменты по сравнению с прошлым кварталом в 2020 году. К тому же, отмечен рост по сравнению с апрелем прошлого года, который составил 72,84%. Эксперты отметили, что в прошлом году наблюдался спад по количеству запросов на апартаменты от покупателей в связи со всемирной эпидемией по коронавирусу.

Ранее мы писали, что спрос на элитную недвижимость в Петербурге упал на 10%.

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