Спрос на элитную недвижимость в Петербурге упал на 10%

Жилье в премиум-классе показало подорожание почти на треть.

Спрос на "первичную" элитную жилую недвижимость в Петербурге упал на 10%, этот процесс оказался ожидаемым. Такие данные приводит газета "Коммерсант" со ссылкой на исследования департамента жилой недвижимости Colliers 13 мая.

Падение спроса зафиксировано за первый квартал 2021 год в сравнении с прошлогодними показателями за этот период. Жилье относится к бизнес- и премиум-класса.

По данным экспертов, за первые 3 месяца 2021 года зарегистрировано 16,4 тысяч договоров долевого участия. Однако снижение спроса стало ожидаемым процессом после "охлаждения" рынка после роста цен. Уровень числа сделок падал с конца 2020 года.

Ранее компания Colliers сообщила, что по итогам первого квартала в этом году, объем сделок на офисном рынке Петербурга составил 69 тысяч "квадратов" – это в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Piter.tv