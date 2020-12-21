В Петербурге зафиксирован спрос на офисы класса В

Показатели текущего года превышают показатели прошлого в 3,6 раза.

Во вторник, 27 апреля, компания Colliers сообщила, что по итогам первого квартала в этом году, объем сделок на офисном рынке Петербурга составил 69 тысяч "квадратов" – это в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за три месяца на рынок вышло четыре бизнес-центра общей площадью 50,4 тысяч квадратных метров, а наибольший спрос зафиксировали среди офисов класса. Популярностью пользовались помещения площадью до 500 "квадратов". Активными игроками были банковский сектор и энергетический сектор. На данный момент доля свободных офисов класса В снизилась до 7,5 процентов.

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