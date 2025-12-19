Объем рынка сервисных офисов в Петербурге достиг 73 тыс. кв. м

В течение года в Северной столице появилось четыре новых офиса общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров, рассчитанных примерно на 400 рабочих мест.

Объем рынка сервисных офисных пространств в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года увеличился на 4% и составил 73 тысячи квадратных метров, что эквивалентно росту количества рабочих мест на 9% — до 12 тысяч, сообщает "Коммерсант Северо-Запад" со ссылкой на аналитику.

В течение года в Северной столице появилось четыре новых офиса общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров, рассчитанных примерно на 400 рабочих мест. Причем три четверти введенных площадей расположены в центральных районах города.

Большинство предложений представлено крупными операторами, занимающими около 80% рынка. Операторы вынуждены поднимать арендные ставки ввиду удорожания отделочных материалов и эксплуатационных затрат. Средняя цена качественного рабочего места в сервисных офисах составляет сейчас 55,6 тысячи рублей в месяц, включая налоги.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году Петербург возглавил рейтинг СЗФО по спросу на ИИ-специалистов.

Фото: Pxhere