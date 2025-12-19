В 2025 году Петербург возглавил рейтинг СЗФО по спросу на ИИ-специалистов

Наиболее часто специалисты с такими навыками были нужны в областях маркетинга, рекламных технологий и PR-деятельности, информационной индустрии, искусстве, развлекательной сфере и средствах массовой информации.

Согласно исследованию hh.ru, Петербург оказался первым регионом Северо-Западного федерального округа по числу запросов на специалистов, обладающих навыками работы с искусственным интеллектом, в минувшем году.

Почти половина (48%) от общего числа таких вакансий была размещена именно в Северной столице, общее количество которых приблизилось к отметке в 500 объявлений. Следующими идут Ленинградская область с результатом в 22% и Калининградская область, занявшая третье место с 6%.

Всего же в 2025 году в регионах Северо-Западного федерального округа было опубликовано свыше 1 тыс. вакансий, включавших требования опыта работы с технологиями искусственного интеллекта. Это значение превзошло показатели аналогичного периода 2024 года более чем в два раза. Самый значительный скачок активности пришелся на Ленинградскую область, где число вакансий возросло в 28 раз по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее часто специалисты с такими навыками были нужны в областях маркетинга, рекламных технологий и PR-деятельности, информационной индустрии, искусстве, развлекательной сфере и средствах массовой информации. Однако потребность также наблюдалась и в других направлениях бизнеса, включая продажи и обслуживание потребителей, финансовую сферу и бухгалтерию, стратегию развития компаний, инвестиционную деятельность и консультирование.

