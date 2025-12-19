Зарплаты шавермистов в Петербурге существенно выросли

Максимальная оплата труда в данном направлении отмечена в Москве, где средний заработок поднялся до 113 524 рублей в месяц, что на 29% выше прошлогоднего уровня.

Специалисты сервиса "Авито Работа" отметили, что в 2025 году работа шавермиста в Санкт-Петербурге показала значительный рост дохода, став одной из самых прибыльных профессий в своем сегменте. Средняя месячная зарплата шавермиста в городе достигла почти 100 тысяч рублей, заняв третье место по росту заработка в стране.

Максимальная оплата труда в данном направлении отмечена в Москве, где средний заработок поднялся до 113 524 рублей в месяц, что на 29% выше прошлогоднего уровня. Второе место заняла Московская область, где средняя зарплата достигла отметки в 104 923 рубля, увеличившись на 24%.

В первую пятерку регионов с наивысшими показателями попали также Ростовская область (средняя зарплата — 90 329 рублей, рост на 12%) и Свердловская область (80 538 рублей, прирост на 20%).

Андрей Кучеренков, возглавляющий категорию "Рабочие и линейные профессии" на платформе "Авито Работа", объяснил, что высокая динамика связана с ростом популярности фаст-фуда в мегаполисах и повышенным спросом на работников общепита. Увеличение зарплат в крупных регионах вызвано большим количеством заведений общественного питания и острой конкуренцией за квалифицированную рабочую силу.

Фото: Pxhere

