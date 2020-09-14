На рынке загородной недвижимости Петербурга побили исторический рекорд

Отмечен высокий спрос: за первый квартал реализовано 3 тысячи объектов.

На первичном загородном рынке Петербурга был зафиксирован максимальный объем сделок в первом квартале за всю историю наблюдений, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость".

По словам руководителя центра Ольги Трошевой, начиная со второго квартала прошлого года ежеквартально объем продаж "составлял не менее 3 тысяч лотов, что является абсолютным рекордом". Одним из факторов такого интереса назвали закрытые границы и высокие цены на отдых внутри страны.

В первом квартале на рынке было 3,2 тысячи лотов – это в 2,8 раза выше вывода предыдущего квартала и в 2,4 раза выше показателей первого квартала 2020 года.

Большая часть новых лотов расположена на расстоянии до 20 км от КАД, и многие потенциальные покупатели рассматривают их для постоянного проживания.

Цены на загородное жилье растут высокими темпами от 17 до 47% в зависимости от класса постройки.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Петербурга появится жилой комплекс.

Фото: Piter.TV