В Выборгском районе Петербурга появится жилой комплекс

Строительством займется девелопер RBI.

В следующем году начнется строительство на севера Петербурга почти 60 тысяч квадратных метров жилья, сообщает "Деловой Петербург".

Жилой комплекс расположится на почти 58 тысячах "квадратов": будет реализован проект компании RBI на 6,2 гектара земли между улицами Шостаковича и Симонова, а также проездами Энгельса и Суздальским. На данный момент на территории расположены предприятия и автостоянка.

Проект планируют реализовать за четыре года: планируют построить восемь жилых зданий разной этажности, общее число квартир составляет 1,1 тысяч. Помимо этого к сдаче объекта будет возведен детский сад. Компания предполагает, что все работы завершатся в 2026 году.

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Фото: Piter.TV