Через 4 года в Павловске построят спортивный комплекс для занятий единоборствами

Землю отдадут в аренду инвесторов.

На улице Обороны в Павловске построят спортивный комплекс единоборств. Земельный участок предоставят инвестору в аренду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В комплексе будет спортивный зал, трибуна на 150 зрителей для проведения тренировок и соревнований по самбо, два здания здания со спортивным залом единоборств и тренажерным залом, три здания спортивного клуба.

Инвестором является ООО СК "Вышеград". Часть помещений площадью около 600 кв. метров он передаст городу. На участке будет центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

На строительство потребуется 4 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в парке им. академика Сахарова построят многофункциональный спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина.

Фото: pixabay.com