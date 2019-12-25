Средняя ставка аренды по итогам ноября составила 35 тысяч рублей в месяц.

Средняя стоимость аренды жилья в России продолжает снижаться. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков "Авито Недвижимости".

Отмечается, что российский рынок долгосрочной аренды жилья демонстрирует тренд на снижение стоимости второй месяц подряд. Средняя ставка аренды по итогам ноября составила 35 тысяч рублей в месяц. Этот показатель стал ниже на 3% по сравнению с показателем октября. Он также стал ниже сентябрьского на 7%.

По мнению экспертов, окончание активного сезона привело к охлаждению интереса со стороны арендаторов, что на фоне растущего предложения вынуждает снижать цены на аренду. Кроме того, пиковые значения сентября остались позади, и рынок постепенно стабилизируется.

Фото: Piter.tv