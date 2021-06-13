Петербургская полиция силой хочет попасть на выставку-аукцион в поддержку политзаключенных

Несколько полицейских находятся за дверью парадной. Из-за нее отчетливо слышны звуки, которые намекают на упорное желание правоохранителей ознакомиться с содержанием выставки.

Сотрудники петербургской полиции, судя по звукам с видео, сильно стучатся в закрытые двери, чтобы попасть в пространство "Ребра Евы", где проходит выставка-аукцион в поддержку политзаключенных. Об этом свидетельствуют материалы, присланные корреспондентом Piter.tv 13 июня.

Организаторы выставки 20.2 постарались начать благотворительную выставку-аукцион картин петербургских художников, при этом не давая войти полиции в пространство, закрывшись изнутри.

Сотрудников правоохранительных органов это не остановило. Несколько полицейских находятся за дверью парадной. Из-за нее отчетливо слышны звуки, которые намекают на упорное желание правоохранителей ознакомиться с содержанием выставки. Ранее были опубликованы кадры изнутри выставки. На кадрах видео дверь дрожит от стука.

Ранее Piter.tv информировал, что на выставку 20.2 прибыли полицейские. На кадрах видео, выложенного в соцсетях, можно заметить, что количество сотрудников полиции только увеличивается. По словам очевидцев, во время проведения галереи у них пропал свет.

Видео: Piter.tv