В Гаити заявили об улучшении состояния здоровья вдовы убитого президента

Нападение на резиденцию произошло 7 июля.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил об улучшении состояния здоровья вдовы президента Жовенеля Моиза Мартин Моиз. Его слова передает агентство ТАСС.

Моиз была тяжело ранена в ходе нападения на резиденцию главы Гаити. Ранее СМИ распространили информацию, что она умерла, однако, власти страны опровергли эти данные.

Первая леди в хорошем состоянии <…> У нас было несколько телефонных разговоров. Клод Жозеф, и.о. премьер-министра Гаити

По его словам, Моиз проходит лечение в больнице в Соединенных Штатах. Медики утверждают, что состояние вдовы президента Гаити в настоящее время стабильное.

Ранее Жозеф заявил, что нападающие пытали президента страны Жовенеля Моиза перед убийством.

Видео: YouTube / DROMS TV