В Гаити заявили об улучшении состояния здоровья вдовы убитого президента

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил об улучшении состояния здоровья вдовы президента Жовенеля Моиза Мартин Моиз. Его слова передает агентство ТАСС.
Моиз была тяжело ранена в ходе нападения на резиденцию главы Гаити. Ранее СМИ распространили информацию, что она умерла, однако, власти страны опровергли эти данные.
Первая леди в хорошем состоянии <…> У нас было несколько телефонных разговоров.
Клод Жозеф, и.о. премьер-министра Гаити
По его словам, Моиз проходит лечение в больнице в Соединенных Штатах. Медики утверждают, что состояние вдовы президента Гаити в настоящее время стабильное.
Ранее Жозеф заявил, что нападающие пытали президента страны Жовенеля Моиза перед убийством.
Видео: YouTube / DROMS TV
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