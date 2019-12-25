Задержанные сообщили о роли иностранца Майка в убийстве президента Гаити

Задержанные граждане США сообщили о роли иностранца Майка в убийстве президента Гаити. Об этом сообщили американские журналисты из издания The New York Times. Подозреваемые утверждают, что операция в отношении Жовенеля Моиза готовилась на протяжении месяца. Основным организатором они называют иностранца, которого они знали как Майка.
Судья Клеман Ноэль из Гаити ранее допросил двух граждан США Джеймса Солажа и Жозефа Венсана. Американцы имеют гаитянское происхождение. Ранее их поймали и задержали по обвинению в причастности к нападению на президентскую резиденцию. Оба фигуранта дела объяснили, что были переводчиками при колумбийцах, а также не находились в момент трагедии в комнате Моиза.
Журналисты узнали, что Солаж ранее работал в охране посольства Канады в Гаити.
Гаити попросила ООН ввести войска для стабилизации ситуации.
Фото: Pixabay.com
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