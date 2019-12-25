Вопрос будет изучен на заседании Совета Безопасности ООН.

Гаити попросила ООН ввести войска для стабилизации ситуации. Представители международной организации получили прошение от властей государства, в котором недавно наемники убили президента Жовенеля Моиза. Местная власть надеется, что Совет Безопасности направит в страну войска бля обеспечения безопасности на ключевых объектах республики. Подобный метод поддержки будет изучен на заседании СБ.

Наша специальная политическая миссия на Гаити (BINUH) получила письмо, которое находится на рассмотрении. Вопрос о вводе войск при любых обстоятельствах решается Советом Безопасности. источник "РИА Новостей"

Напомним, что офис премьер-министр Гаити направил письмо в ООН еще 7 июля. Суть просьбы заключается в поддержании усилий национальной полиции, а также восстановление общественного порядка и безопасности после трагедии.

Захарова: Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити.

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