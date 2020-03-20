В ГД пообещали встретить во всеоружии участников "марша на Крым"

Михаил Шеремет уверен, что Россия не допустит пересечения украинцами границы.

В Госдуме пообещали встретить во всеоружии участников "марша на Крым". Об этом "РИА Новостям" заявил депутат Михаил Шеремет. Парламентарий добавил, что любая провокация с попыткой проникнуть на полуостров будет пресечена.

Мы готовы к любым действиям со стороны националистов, экстремистов, фашистов прокомментировал спикер

Политик добавил, что нормальные люди не будут устраивать подобное мероприятие. Ранее Мария Захарова призвала активистов из Украины отказаться от планов "марша на Крым". Она напомнила, что члены запрещенного в РФ террористического "Меджлиса крымскотатарского народа" попытаются пересечь границу. Шеремет уверен, что военные и таможенники встретят гостей "с распростертыми объятиями". Он заметил, что камер в тюрьмах для них хватит, а тем у них появится возможность искупить свою вину за попытку навредить Крыму при помощи исправительных работ.

Видео: YouTube/Timelab Pro