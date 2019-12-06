Крымские татары из Украины планируют организовать "марш на Крым"

Активисты во главе с Рефатом Чубаровым планируют попасть в Крым через российско-украинскую границу.

Как сообщил "Интерфакс-Украина", лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров заявил, что готовится пойти"маршем на Крым". Об этом украинский активист заявил во время пресс-конференции.

"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой" - заявил Чубаров.

Дата шествия пока не назначена. Отмечается, что она не будет иметь насильственного характера.

Крымскотатарские активисты планируют организовать марш "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Их основная цель - помочь организациям ООН, Евросоюзу, ОБСЕ, ПАСЕ и другим реализовать программы, направленные в поддержку Украины, а также "вернуть в правовые рамки Россию".

Ранее мы сообщали, что Украина потребовала от России соблюдать условия Будапештского меморандума.

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