МИД страны считает, что Россия отходит от принципов, прописанных в документе.

Киев потребовал от России соблюдать обязательства по Будапештскому меморандуму, документу, который украинская столица считает политико-правовой основой своей безопасности со стороны Франции, США, Великобритании и КНР. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа Украины.

Украина заявила, что выполнила свои обязательства в рамках документа, проведя ядерное разоружение, и подчеркнула, что Россия грубо нарушила свои обязательства и принципы международного права. Украинский МИД считает, что Россия милитаризует территорию Крыма и превращает его в военную базу. Полуостров видят как площадку для потенциального размещения Россией ядерного оружия, что угрожает режиму договора и глобальной безопасности. В то же время Украина оценила действия других стран, поддерживающих суверенитет Украины и поддерживают страну в усилении обороны и введением антироссийских санкций.

Согласно меморандуму о гарантиях безопасности Украина отказалась от ядерного статуса взамен на гарантию безопасности других стран-участников.

Ранее эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке.