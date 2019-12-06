Он создает дискриминацию национальных меньшинств.

Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке. Они считают, что документ требует изменений, так как говорит о доминанте украинского языка. Об этом сообщили в РБК. В стране должны разработать переходные нормы для русскоязычных граждан. Также необходимо ограничить использование штрафных мер. Венецианская комиссия заявила, что закон не обеспечил баланс с языковыми правами меньшинств

Напомним, что законопроект подписал еще бывший президент Украины Петр Порошенко. Документ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" действует с 16 июля 2019 года. С этого времени языки меньшинств теряют статус языков межнационального общения на Украине.

Ранее Piter.tv писал о том, что Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один.