В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму. Заявление сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она рассказала, что готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая. По её словам, организаторы из "Меджлиса крымско-татарского народа"* (Запрещена в РФ).
Собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России, - прокомментировала Захарова.
Она отметила, что Россия призывает Украину отказаться от таких планов.
Ранее Украина ввела спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России.
Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить
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