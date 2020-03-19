Захарова считает, что всё случится 3 мая.

В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму. Заявление сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она рассказала, что готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая. По её словам, организаторы из "Меджлиса крымско-татарского народа"* (Запрещена в РФ).

Собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России, - прокомментировала Захарова.

Она отметила, что Россия призывает Украину отказаться от таких планов.

Ранее Украина ввела спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить