Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Её размер — 65%.
Спецпошлину введут с 1 апреля. Уточняется, что это не коснется антрацитового и коксового угля. Инициатором пошлины стал глава Минэкономразвития, энергетики и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Нововведение поддержало правительство Украины. Доработают постановление в течение трех дней.
До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что необходимо ограничить поставки угля и электроэнергии из России.
Ранее Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина.
Видео: YouTube / 112 Украина
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