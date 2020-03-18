Её размер — 65%. Введут с 1 апреля.

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Её размер — 65%.

Спецпошлину введут с 1 апреля. Уточняется, что это не коснется антрацитового и коксового угля. Инициатором пошлины стал глава Минэкономразвития, энергетики и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Нововведение поддержало правительство Украины. Доработают постановление в течение трех дней.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что необходимо ограничить поставки угля и электроэнергии из России.

Ранее Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина.

Видео: YouTube / 112 Украина