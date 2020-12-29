Журналисты оценили возможности российских подводных "Посейдонов".

В Forbes рассказали о смертоносном "сюрпризе" России для США. Журналисты уточнили, что Вашингтон вливает большие средства в развитие оборонного потенциала, однако это не помогает Америке справиться с тем вооружением, которое готовит Москва. Авторы издания напомнили, что для нужд российского флота создаются четыре атомные подводные лодки. Они будут нести на себе "оружие судного дня", как в СМИ называют "Посейдон". По данным журналистов, один подводный беспилотник способен потопить американскую авианосную группу.

В Forbes уточнили, что появление "Посейдонов" на вооружении ВМФ России превратит противоракетную систему США в бесполезную и дорогостоящую кучу металлолома. По сведениям СМИ, оружие кроме авианосца может также уничтожить портовые города, если у России будет в этом необходимость. Специально для размещения "Посейдонов" военные готовят подводную базу, на которой будут обслуживаться торпеды.

Напомним, что первым носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Белгород". Она будет иметь на вооружении сразу шесть подводных боеголовок. Затем оружие получат еще три субмарины класса "Хабаровск".

В США назвали российское оружие "Судного дня" нереальным.

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