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В США назвали российское оружие "Судного дня" нереальным

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По мнению экспертов, Россия "создает иллюзию чего-то нового и значительного".

Эксперты журнала Forbes назвали российское оружие "Судного дня" нереальным. Речь идет о ядерном подводном беспилотнике "Посейдон".

По их мнению, концепция разработки "гротескна и совершенно не нужна", а его логика содержит политический характер. Чтобы достичь берегов США, "Посейдону", стартующему с субмарины недалеко от России, потребуется минимум двое суток Эксперты считают, что Россия "создает иллюзию чего-то нового и значительного" с целью сохранить имидж ядерной сверхдержавы.

Ранее посол РФ в США рассказал о сроках возможной встречи Байдена и Путина.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: оружие, посейдон, россия, судный день, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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