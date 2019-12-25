Forbes включил шестилетнюю россиянку в топ высокооплачиваемых блогеров

На седьмое место в списке попал канал Like Nastya.

Forbes включил шестилетнюю россиянку в топ-10 высокооплачиваемых блогеров на YouTube-платформе. Девочка по имени Анастасия Радзинская занимает в списке седьмое место. Ее доход с канала Like Nastya по сведениям издания составил за 2020 год 18,5 млн долларов. Канал блогера имеет более 190 млн подписчиков, а ее видео посмотрели пользователи ресурса более 39 млрд раз. В кадре девочка занимается домашними делами, играет с отцом в Lego и объясняет информацию о коронавирусе.

Видео красочные, выразительные и не содержат особого сложного языка пишет Forbes

Отметим, что Like Nastya попадает в рейтинг второй год подряд. В 2019 году она занимала третью позицию рейтинга с доходом в 18 млн долларов. В этом году лидером списка стал Райан Каджи. Доход 9-летнего ребенка за год оценивается в 29,5 млн долларов.

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Фото: YouTube/Like Nastya